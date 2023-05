Proteste in Libano per una bandiera Lgbtq+ su ambasciata tedesca

BEIRUT - L'ambasciatore tedesco in Libano, Andreas Kindl, ha oggi ringraziato le forze di sicurezza libanesi per aver "protetto" la sede dell'ambasciata tedesca a Beirut dopo le accese proteste da parte di gruppi di persone, radunatesi all'esterno dell'edificio diplomatico a seguito della decisione dello stesso ambasciatore di issare una bandiera arcobaleno, simbolo del movimento Lgbtq+, in occasione ieri della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Oltre al sit-in fuori dalla sede dell'ambasciata tedesca a Beirut, l'ostilità in Libano nei confronti dei diritti Lgbtq+ è stata espressa anche sui social network. Individui e gruppi libanesi omofobi e transfobici, per lo più espressione di fazioni cristiane radicali e fanatiche, hanno esplicitamente definito come "bandiera del diavolo" il drappo color arcobaleno.



Dal canto suo, l'ambasciatore tedesco Kindl ha difeso la scelta, scrivendo su Twitter: "ogni giorno alzeremo la bandiera arcobaleno davanti ai nostri edifici a Beirut in solidarietà con le persone LGBT+ in questi tempi difficili. Grazie alle forze di sicurezza libanesi per proteggere l'integrità di una missione diplomatica". Anche l'ambasciata canadese a Beirut ha issato la bandiera arcobaleno. Il Libano criminalizza le relazioni omosessuali ai sensi dell'articolo n. 534 del codice penale, anche se in passato ci sono stati diversi casi in cui i giudici si sono pronunciati a favore della comunità Lgbtq+.