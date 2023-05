Msf, in Libano i rifugiati siriani temono la deportazione

(ANSAmed) - ROMA, 18 MAG - In Libano sempre meno rifugiati siriani stanno accedendo ai servizi sanitari per timore di essere deportati. Lo riporta Medici senza Frontiere (Msf) in un comunicato.



Una "retorica discriminatoria" - si legge nella denuncia della Ong - che starebbe spingendo sempre più persone a rimanere a casa, in particolare in aree trascurate come quella di Arsal, una città nel nord del Libano vicina al confine con la Siria.



Gli operatori dell'organizzazione hanno notato che capita sempre più spesso che i pazienti manchino agli appuntamenti con i propri medici. Pare che le persone non vogliano essere fermate ai posti di blocco lungo la strada per arrivare in ospedale per timore di essere deportate.



Un altro problema verificato dai volontari riguarda la confisca di auto e moto ai siriani, che così non possono spostarsi verso i centri sanitari e gli altri servizi. Taxi e trasporti pubblici costano troppo e non sono perciò soluzioni valide, si spiega ancora nel comunicato. "La confisca dei veicoli ha lasciato molte persone vulnerabili senza un mezzo di trasporto affidabile - afferma Marcelo Fernandez, capo della missione Msf in Libano -. Nessuna scelta dovrebbe andare a scapito della salute delle persone". "Nessuno ha il coraggio di avventurarsi fuori, nemmeno per i beni di prima necessità - spiega invece Farhat, un rifugiato di 75 anni -. Ho paura che mi prendano, mi umilino e poi mi espellano con la forza dal Paese".



(ANSAmed).





