'Marcia della collera' dei laici Tel Aviv contro gli ortodossi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 MAG - Forte tensione si è avuta ieri fra abitanti di Tel Aviv, la città più laica di Israele, ed il vicino sobborgo di Bnei Brak, roccaforte dell'ebraismo ortodosso. In seguito alla decisione di Benyamin Netanyahu di destinare alle necessità della minoranza ortodossa (che sostiene il suo governo) oltre 13 miliardi di shekel (3,25 miliardi di euro) di fondi pubblici nei prossimi due anni, i dimostranti hanno minacciato di "stringere Bnei Brak di assedio" e di ingaggiare "una marcia di collera".



Secondo i dimostranti, la comunità ortodossa si astiene sistematicamente dal partecipare in maniera significativa alla sicurezza e al benessere del Paese, mentre rappresenta un peso crescente per l'economia nazionale. In serata migliaia di laici hanno raggiunto il rione degli ortodossi dove sono stati accolti da attivisti di estrema destra al grido di "Sinistrorsi traditori" e "la sinistra distrugge lo Stato". Principi di tafferugli sono stati sedati sul nascere da ingenti forze di polizia. Il ministro per la sicurezza interna Itamar Ben Gvir ('Potenza ebraica') ha deprecato il comportamento "di questi anarchici e della sinistra che incitano contro gli ortodossi con termini vergognosi quali 'stato di assedio' e 'giorno di collera'".



A Bnei Brak la manifestazione ha preso di mira anche un emporio dove le confezioni di prodotti di bellezza destinati alle donne sono state ricoperte con adesivi colorati per impedire - in ossequio ai rigidi principi imposti dai rabbini - che fossero visibili volti di donne. Secondo Haaretz, una dipendente di quell'esercizio è addetta a tempo pieno a coprire le confezioni reputate "immodeste". In passato agenzie di pubblicità hanno ammesso che, nel timore di reazioni ostili, nelle strade di Bnei Brak e sugli autobus che la attraversano non vengono più esposte pubblicità con volti femminili.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed