In Turchia Kiliçdaroglu promette: 'Rimpatrieremo i migranti'

ISTANBUL - "Se vado al potere rimpatrierò tutti i migranti, punto". Lo ha affermato durante una conferenza stampa Kemal Kiliçdaroglu, leader di una coalizione di partiti di opposizione che è arrivato secondo nelle elezioni presidenziali in Turchia di domenica scorsa e sfiderà nuovamente il capo di Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan, al ballottaggio, in programma il 28 maggio.



Erdogan "ha portato oltre 10 milioni di migranti nel Paese" e "se resta al potere arriveranno altri 10 milioni di rifugiati", ha detto Kiliçdaroglu accusando il presidente uscente, al potere da un ventennio, di non avere il controllo sui confini della Turchia.