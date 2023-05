Palestinesi, 'la marcia delle bandiere è una provocazione'

TEL AVIV - La "provocatoria" marcia delle bandiere in programma domani a Gerusalemme "porterà solo a tensioni", secondo Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen. "Gli appelli degli estremisti a prendere d'assalto con la marcia la moschea di Al-Aqsa (la Spianata delle Moschee, ndr) infiammeranno la regione con conseguenze disastrose", ha aggiunto, citato dalla Wafa.



Il portavoce ha sottolineato che i palestinesi "ritengono pienamente responsabile il governo di occupazione di questa escalation che porterà a un'esplosione della situazione". Poi ha chiesto agli Usa di assumere una "posizione chiara e franca su queste provocazioni israeliane". Anche Hamas è tornata a minacciare Israele per l'evento di domani che si svolge a poca di distanza di tempo dal cessate il fuoco con la Jihad dopo 5 giorni di ostilità. "La marcia sionista delle bandiere non passerà e - ha minacciato Salah al-Bardawil, alto esponente della fazione armata al potere a Gaza - la risposta arriverà inevitabilmente". Alcuni siti legati ad Hamas riferiscono di una contromanifestazione organizzata lungo il confine di Gaza e la ripresa del lancio dei palloni incendiari dalla Striscia verso lo Stato ebraico. La polizia israeliana ha fatto sapere di aver schierato per l'occasione a Gerusalemme oltre 3.200 agenti per controllare la marcia che, partendo da Gerusalemme ovest, si concluderà al Muro del Pianto passando per due itinerari: il primo attraverserà la porta di Giaffa ed il quartiere armeno, mentre il secondo passerà dalla porta di Damasco e dal rione islamico. Ci si aspetta che saranno in migliaia a salire sulla Spianata delle Moschee, che per gli ebrei è il Monte del Tempio.



Rudeinah ha sottolineato che "il popolo palestinese e la sua leadership sono in grado di proteggere Gerusalemme ei suoi luoghi santi islamici e cristiani".



La marcia delle bandiere celebra, come ogni anno, la presa della parte est di Gerusalemme e della Città Vecchia - all'epoca sotto controllo giordano - durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967.