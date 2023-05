Leader siriano Assad andrà alla riunione della Lega Araba

BEIRUT - Il presidente siriano, Bashar al Assad, parteciperà di persona alla prossima riunione della Lega Araba, in programma venerdì a Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha reso il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad.



La Siria era stata sospesa dalla Lega Araba alla fine del 2011 in seguito alla sanguinosa repressione governativa delle proteste anti-regime scoppiate quell'anno in diverse città del paese. Una settimana fa è stata tuttavia formalmente reintegrata e il presidente Bashar al Assad è stato invitato a partecipare al summit di venerdì. (ANSAmed).