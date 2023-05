(ANSAmed) - BRUXELLES, 16 MAG - "L'Ue accoglie con favore lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali che si sono tenute in Turchia domenica 14 maggio e l'alta affluenza alle urne come chiaro segno dell'impegno del popolo turco ad esercitare il proprio diritto democratico di voto: prendiamo atto dei risultati e delle conclusioni preliminari della Missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e invitiamo le autorità turche ad affrontare le carenze individuate. L'Ue attribuisce la massima importanza alla necessità di elezioni trasparenti, inclusive e credibili, in condizioni di parità e attende con ansia che il nuovo Parlamento assuma le sue funzioni". Così in una nota congiunta l'Alto Rappresentante Josep Borrell e il Commissario per l'Allargamento Olivér Várhelyi. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed