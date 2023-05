Siria: Sana, Assad invitato alla Cop28 negli Emirati

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad è stato invitato dagli Emirati Arabi Uniti alla Cop28, la prossima conferenza Onu sul clima che si svolgerà dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi a Dubai.



Lo riferisce l'agenzia governativa siriana di notizie Sana, secondo cui l'incaricato d'affari degli Emirati in Siria, Abdel Hakim Nuaymi ha consegnato l'invito ufficiale da parte del presidente degli Emirati, Muhammad ben Zayed.



Si tratta della prima volta dall'inizio delle violenze armate in Siria nel 2011 che Assad viene invitato a un vertice internazionale, al quale solitamente partecipano numerosi capi di Stato occidentali.



Nell'ambito del processo di normalizzazione dei rapporti tra Damasco e i paesi della regione, Stati Uniti, Unione Europea e diversi altri paesi occidentali si rifiutano di ripristinare piene relazioni politiche e diplomatiche col governo siriano.



Anche la Turchia sta negoziando, tramite la Russia, la normalizzazione dei rapporti con Assad dopo 12 anni di gelo a causa del conflitto armato in corso e che vede ancora oggi il coinvolgimento diretto di truppe turche in Siria. (ANSAmed).





