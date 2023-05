Parlamento libico sospende il premier Bachagha e apre indagine

(ANSAmed) - TRIPOLI, 16 MAG - La Camera dei deputati libica, riunita nella Libia orientale, ha sospeso oggi Fathi Bachagha, il capo dell'esecutivo parallelo che aveva nominato nel 2021 nel tentativo di rimuovere il governo in carica a Tripoli.



"La Camera dei deputati ha votato all'unanimità per sospendere il primo ministro Fathi Bachagha e per aprire un'indagine contro di lui", ha detto il portavoce dell'assemblea Abdallah Bliheq. I deputati hanno incaricato "il ministro delle Finanze, Osama Hamad, a gestire gli affari correnti" in attesa delle conclusioni dell'inchiesta, ha aggiunto il portavoce.



I motivi della sospensione non sono stati immediatamente noti. Nel marzo 2022, Fathi Bachagha, ex ministro dell'Interno di Misurata, era stato nominato dal Parlamento della Libia orientale a capo di un nuovo esecutivo in aperta competizione con il gabinetto in carica a Tripoli guidato da Abdelhamid Dbeibah.



Due mesi dopo, Bachagha ha tentato un colpo di stato per entrare a Tripoli ma, dopo diverse ore di violenti scontri, i suoi sostenitori sono stati respinti, lasciando alle loro spalle ingenti danni materiali nella capitale.



Insediato da allora con il suo gabinetto a Sirte, nel centro del Paese, il Parlamento lo ha criticato per non aver estromesso il suo rivale nonostante una controversa mozione di censura nel settembre 2021.



Bachagha, sostenuto dall'ovest del Paese, ha scelto di stringere alleanze con importanti personalità politiche dell'est, tra cui il maresciallo Khalifa Haftar e il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, in nome della "riconciliazione nazionale". La Libia sta cercando di uscire da un complicato e violento decennio di scontri e violenze seguito dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011.



Gli ultimi anni sono stati segnati da lotte di potere fratricide, in un contesto di ingerenze straniere che sostengono un campo rispetto all'altro. (ANSAmed).





