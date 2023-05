'Madre', per tutte le donne costrette a fuggire da guerre e fame

(ANSAmed) - ROMA, 16 MAG - Ovunque ci sia una madre costretta a prendere il suo bambino e scappare, c'è un mondo sbagliato: dall'Ucraina all'Afghanistan, dall'Africa, al Sudan, al Sud Est Asiatico, all'Europa, passando per i nostri mari. È così che in occasione della Giornata Mondiale del Vivere insieme in Pace, il 16 maggio 2023, senza colori e senza fazioni, esce "Madre": un brano suonato dalla Kiev String Orchestra e scritto dal compositore italiano Marco Korben del Bene (già Best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival), ma prima di tutto un progetto audiovisivo che, in collaborazione con l'organizzazione umanitaria Intersos, la no profit Yourban2030 e Instant Crush Records, racconta un esodo, quello delle madri che fuggono da Paesi in guerra e non solo.



Madre è un progetto di sensibilizzazione, una rete virtuosa di realtà attive sui territori - Intersos, Yourban2030 e gli stessi creatori - e una raccolta fondi che fa incontrare NFT, musica e audiovisivo per suggerire un concetto tanto semplice, quanto fondamentale per la comprensione del presente: dove c'è una madre che fugge, c'è un mondo sbagliato. Link a Madre: https://www.instantcrushrecords.com/madre La Giornata Mondiale del vivere insieme in pace del 16 maggio è stata istituita l'8 dicembre 2017 con documento A/72/L. 26 dall'Assemblea generale dell'ONU per ricordare l'inestimabile valore della pace tra i popoli. Da qui la scelta di Marco Korben del Bene con ICR, Intersos e Yourban2030 di pubblicare il nuovo progetto proprio in questa data simbolica, accompagnando il brano inciso negli studi Forum di Roma (noti per i lavori di Ennio Morricone) con un video emozionale e d'impatto che diventerà anche campagna social di sensibilizzazione contro tutte le guerre, in difesa delle donne e di tutte le vittime in fuga.



Prima campagna del genere che fa incontrare tecnologia, arte, musica e impegno, Madre si ispira al 16esimo obiettivo dell'Agenda 2030 e vuole essere un invito a tutti gli artisti a mettere la creatività a disposizione della sostenibilità sociale.



La vendita degli NFT, distribuiti dalla piattaforma Onlymusix, consentirà agli utenti di sostenere le attività dell'organizzazione umanitaria Intersos per garantire protezione e cure a donne vulnerabili in aree di emergenza e di guerra, fornendo ospitalità in luoghi protetti nei quali trovare servizi di supporto psicosociale e salute mentale, supporto alle donne sopravvissute a violenza di genere, assistenza legale, attività di empowerment, e promuovendo la salute di genere e i parti sicuri in zone di crisi come lo Yemen o l'Afghanistan. Anche in Italia, a Roma, il centro INTERSOS24 offre accoglienza, assistenza psicosociale, attività laboratoriali e di inserimento lavorativo a donne vulnerabili giunte nel nostro Paese.



Per contribuire è possibile fare la propria donazione su https://www.onlymusix.com/drop/madre, da dove sono acquistabili gli NFT corredati da stampa e vinile.adre (ANSAmed).





Ottieni il codice embed