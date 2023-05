(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 MAG - Il candidato dei partiti di opposizione in Turchia, Kemal Kilicdaroglu. ha promesso "lotta fino alla fine" contro il presidente in carica, Recep Tayyip Erdogan, che sfiderà al ballottaggio di domenica 28 maggio dopo che nelle consultazioni di ieri nessuno ha ottenuto il 50% dei consensi per vincere al primo turno. "Io sono qui e voi siete qui", dice mettendosi una mano sul cuore Kilicdaroglu comparendo in un video diffuso sui social media. (ANSAmed).





