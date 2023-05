Damasco allunga il permesso per far entrare aiuti Onu in Siria

BEIRUT - Il governo siriano, rappresentato dal contestato presidente Bashar al Assad, sostenuto da Iran e Russia, ha esteso per altri tre mesi il permesso alle Nazioni Unite di utilizzare due valichi di frontiera con la Turchia per consentire il passaggio di aiuti umanitari destinati alle vittime del devastante terremoto del 6 febbraio scorso. Lo ha detto ai media Bassam Sabbagh, ambasciatore siriano all'Onu precisando che il rinnovo scadrà il prossimo 13 agosto.



Dopo 12 anni dall'inizio del conflitto armato, lo scorso 13 febbraio Assad, una settimana dopo il terremoto che ha ucciso circa 50mila persone, aveva per la prima volta accettato di consentire il passaggio di convogli umanitari dell'Onu da valichi di frontiera non direttamente controllati da Damasco. Le aree del nord-est siriano sono da anni fuori dal controllo governativo e sono invece in mano alla Turchia e a miliziani locali cooptati da Ankara.



"Questa decisione si basa sulla volontà della Siria di rafforzare la stabilità e migliorare la situazione di vita e umanitaria di tutti i siriani", ha detto Sabbagh.