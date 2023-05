Libano: per il patriarca, i profughi siriani 'sono una minaccia'

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 MAG - Il patriarca cattolico-maronita, il cardinale libanese Bishara Rai, ha definito "una minaccia crescente" la presenza dei profughi siriani in Libano. I media di Beirut danno risalto oggi alle parole del patriarca Rai pronunciate durante la tradizionale omelia domenicale.



Il patriarca si è rivolto ai politici libanesi, criticandoli per non aver condotto in questi anni negoziati col governo di Damasco per rimpatriare gran parte dei profughi siriani. La loro presenza è diventata "una minaccia crescente per il nostro paese".



Il dibattito pubblico in Libano è in questi giorni dominato proprio dalla questione della presenza dei profughi siriani, indicati da più parti come responsabili della crisi libanese e dell'innalzamento della tensione sociale nel paese. Dal 2011 a oggi più di un milione di profughi siriani sono giunti in Libano, paese con una popolazione di poco meno di 4 milioni di persone. Secondo le autorità di Beirut in Libano oggi risiedono di fatto più di due milioni di siriani. L'Onu ne ha registrati 830mila. In vista dell'elezione del presidente della Repubblica, carica che di fatto spetta a un maronita, il patriarca Rai è da settimane impegnato nell'affiancare i vari leader politici maroniti nel condurre le loro rispettive campagne elettorali. In questo senso, il tema dell'urgenza di rimpatriare in massa i siriani dal Libano è molto popolare presso segmenti della classe media cristiana libanese, colpita come le altre comunità del Libano, dal collasso del sistema bancario palesatosi nel 2019.



(ANSAmed).





