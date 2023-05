In Cisgiordania un morto in scontri con Israele. I palestinesi riciordano a 'Nakba'

TEL AVIV - Un palestinese è stato ucciso e un altro ferito in scontri con l'esercito israeliano nel corso di un'operazione nel campo profughi di Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta il ministero della sanità locale riferito dalla Wafa che ha identificato l'ucciso in Saleh Muhammad Saleh Sabra (22 anni) ferito da colpi "al petto".

L'esercito israeliano non ha ancora commentato il fatto.

Il governo della Autorità nazionale palestinese intanto oggi ha tenuto a Ramallah una seduta particolare in occasione del 75esimo anniversario della Nakba, ossia la "catastrofe''" secondo la leadership palestinese, della proclamazione di Israele avvenuta il 14 maggio 1948. In giornata - riferisce la agenzia di stampa Wafa - il presidente palestinese Abu Mazen parteciperà inoltre ad una commemorazione ufficiale che si terrà a New York, alle Nazioni Unite. "La 'Nakba' - ha detto il premier Muhammed Shtayeh nella seduta del consiglio dei ministri - è un crimine che continua da 75 anni. Il nostro popolo paga ancora col suo sangue il prezzo della aggressione. L'ultimo episodio concerne la barbara aggressione israeliana alla striscia di Gaza che ha fatto 33 martiri. Continuiamo a lottare per recuperare i nostri diritti e per sventare il progetto colonialistico sionista". Shtayeh ha poi fatto appello all'opinione pubblica internazionale affinchè prenda coscienza "del grande massacro a cui siamo stati soggetti, alla grande ingiustizia, ed al gran furto ed espropriazione di terre e di proprietà"'. La giornata della Nakba è stata osservata in tutti gli istituti scolastici palestinesi. A Gaza, riferisce la agenzia Maan, centinaia di dimostranti si sono raccolti di fronte alla sede delle Nazioni Unite. Uno degli oratori, Mahmud al-Zeq, ha deprecato l'esistenza di forti divisioni politiche all'interno del popolo palestinese e ha auspicato che sia possibile "rilanciare la lotta contro gli occupanti" mediante una nuova coesione nazionale.