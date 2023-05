Ue-Libia-Sahel, riunione tecnica iniziativa One Desert

ROMA - A Nouakchott, capitale della Mauritania, si è costituito il comitato di iniziativa 'One Desert' che riunisce Burkina Faso, Libia, Mali, Mauritania, Niger e Ciad per rafforzare la cooperazione comune transfrontaliera tra Libia e la regione del Sahel. Promotrice dell'iniziativa l'inviata speciale dell'Unione Europea per il Sahel, Emanuela Del Re, che sulla sua pagina Fb scrive "l'iniziativa One Desert che ho iniziato con l'European Union Border Assistence Mission in Libia è una visione per il futuro. Un primo passo concreto verso una cooperazione transfrontaliera sempre più stretta ed efficace tra i paesi del Sahel e la Libia".



Nel corso della prima riunione tecnica di One Desert "abbiamo lanciato il comitato di iniziativa, una roadmap che tiene conto delle migliori prassi per la gestione delle frontiere e la lotta alla criminalità transfrontaliera, promuovendo al contempo sviluppo e commercio nella regione". "E' imperativo continuare a lavorare insieme ai paesi del Sahel e la Libia per un futuro di pace e prosperità", conclude Del Re.