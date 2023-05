Libano: Parigi preme per eleggere Frangie presidente entro 15/6

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 MAG - La Francia preme perché in Libano si elegga quanto prima come capo di Stato Sleiman Frangie, sostenuto dal movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, in modo da assicurarsi l'influenza sulla gestione delle infrastrutture strategiche del Paese al collasso economico, di fatto controllate da Hezbollah e dal suo alleato, l'inamovibile presidente del parlamento, lo sciita Nabih Berri.



Lo riferiscono oggi i media di Beirut che commentano le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dallo stesso Berri, che ha invitato le parti politiche libanesi a eleggere il presidente della Repubblica entro il 15 giugno prossimo.



Il Libano, al collasso economico da più di tre anni, è senza un capo dello Stato da ottobre scorso e da mesi è amministrato da un governo dimissionario incaricato di gestire gli affari correnti.



Nel contesto del vuoto istituzionale prolungato, i paesi del cosiddetto Quintetto - Francia, Stati Uniti, Egitto, Arabia Saudita e Qatar - negoziano da mesi per trovare un accordo internazionale sull'elezione del presidente libanese.



Come riportano i giornali libanesi, la Francia, che in passato aveva sostenuto in forma retorica forze politiche libanesi indipendenti che contestavano l'oligarchia al potere, da tempo sostiene di fatto la stessa élite egemone da decenni nel Paese. E propone Frangie come "candidato di consenso".



Su questo, sottolineano i media di Beirut, si oppongono per diverse ragioni l'Arabia Saudita e il Qatar, entrambi interessati a ottenere maggiori fette di influenza nel controllo delle infrastrutture libanesi nel Mediterraneo orientale.



Il prossimo 15 giugno è prevista a Doha, in Qatar, una nuova riunione del Quintetto. Osservatori locali affermano che la fretta francese - espressa tramite Berri - nello spingere per l'elezione di Frangie prima di quella data, sia dettata dal timore che a Doha sia il Qatar che l'Arabia Saudita, sostenuti in parte dall'Egitto, possano fare pressioni per un altro candidato non allineato con gli Hezbollah filo-iraniani.



