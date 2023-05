Delegazione della Jihad islamica al Cairo per la tregua a Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 11 MAG - "Una delegazione di leader" della Jihad islamica palestinese "è arrivata al Cairo in mattinata per discutere di una tregua nonostante l'escalation nella Striscia di Gaza di oggi": lo scrive il sito di Al Arabiya.



"Mentre il movimento del Jihad voleva un impegno israeliano per fermare le uccisioni a Gaza e in Cisgiordania, Israele ha rifiutato e ha chiesto garanzie egiziano-americane", riferisce ancora il sito della tv panaraba.



L'Egitto è uno storico mediatore tra Hamas e Israele e ha già contribuito, attraverso i propri servizi segreti, ai cessate il fuoco in precedenti conflitti che hanno opposto fazioni palestinesi e lo Stato ebraico. (ANSAmed).





