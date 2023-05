Turchia: Hrw, il controllo sul web minaccia l'esito del voto

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 MAG - La ong Human Rights Watch e l'associazione Article 19 che si occupa di libertà di espressione hanno denunciato "la preoccupazione che il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan eserciterà un controllo considerevole sull'ecosistema digitale tentando di minare l'esito delle elezioni" in programma domenica in Turchia. "Le elezioni avranno luogo in un ambiente di controllo centralizzato rafforzato e di erosione dei diritti fondamentali e dello stato di diritto con il governo che esercita un potere straordinario per imbavagliare i media e arrestare o marginalizzare coloro percepiti come critici e gli oppositori politici", ha fatto sapere la ong in un comunicato.



"Il governo turco ha accelerato i suoi sforzi per mettere in pratica la censura e rafforzare il controllo sui social media e i siti on-line di notizie indipendenti prima delle elezioni", ha affermato Deborah Brown, ricercatrice di Human Rights Watch esperta di tecnologia. "Le compagnie dei social media potrebbero affrontare intense pressioni per rimuovere contenuti che il governo guarda in modo sfavorevole, tra cui valutazioni da parte di osservatori indipendenti", ha affermato Sarah Clarke, direttrice di Article 19 Europa. "Il governo turco dovrebbe porre fine alla repressione della società civile e garantire il diritto alla libertà di espressione e alla privacy, soprattutto prima e durante le elezioni", si legge nel comunicato.



(ANSAmed).





