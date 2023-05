(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 MAG - "La cooperazione nella lotta contro il terrorismo, una piattaforma per il rimpatrio (dei siriani arrivati in Turchia come rifugiati dopo la guerra) e l'avanzamento del processo politico e dell'integrità territoriale della Siria" sono stati gli argomenti sottolineati dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante il vertice di Mosca con gli omologhi di Russia, Siria e Iran - Serghei Lavrov, Faisal Mekdad e Hossein Amirabdollahian - dove si è discusso del processo di riconciliazione tra Ankara e Damasco. Lo ha fatto sapere lo stesso Cavusoglu come riporta Anadolu. (ANSAmed).





