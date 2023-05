Siria: Sana, Assad invitato a prossima riunione Lega Araba

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad è stato invitato formalmente a partecipare alla prossima riunione annuale della Lega Araba prevista a Riyad, in Arabia Saudita, il prossimo 19 maggio.



Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, secondo cui l'invito è stato recapitato di persona ad Assad dall'ambasciatore saudita in Giordania, Nayyef Sadiri, recatosi oggi a Damasco.



Dopo quasi 12 anni di esclusione dalla Lega Araba a causa dello scoppio nel 2011 della repressione governativa delle proteste anti-regime in Siria, l'organizzazione ha approvato domenica scorsa il reintegro del governo siriano nel consesso inter-arabo.



Parallelamente, l'Arabia Saudita e la Siria hanno annunciato ieri sera la ripresa formale dei rapporti diplomatici con la conseguente apertura delle rispettive ambasciate a Damasco e Riad. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed