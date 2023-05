(ANSAmed) - TEHERAN, 10 MAG - "Lo stazionamento dell'Esercito siriano nelle aree di confine con la Turchia eliminerà le preoccupazioni per la sicurezza di quest'ultima, ostacolerà le mosse di terroristi e separatisti e può anche aprire la strada al ritiro dell'esercito turco dalle aree di confine". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riporta Irna, durante un vertice a Mosca con gli omologhi di Russia, Turchia e Siria - Serghei Lavrov, Mevlut Cavusoglu e Faisal Mekdad - riguardo al processo di riconciliazione tra Ankara e Damasco. "Oggi, il potere degli Usa è in declino e si stanno rafforzando i legami a livello regionale, per questo motivo le forze mondiali tradizionali non possono più imporre il loro unilateralismo", ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran sottolineando la necessità di garantire la sovranità nazionale della Siria e affermando che una Siria forte può porre fine al terrorismo, al separatismo e all'occupazione da parte degli Usa che saccheggiano le risorse del Paese arabo. Qualsiasi soluzione a livello militare e precondizione a livello politico potranno soltanto rendere la questione più complicata, ha detto Amirabdollahian. (ANSAmed).





