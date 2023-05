Siria: tv, Assad invitato in visita ufficiale in Algeria

BEIRUT - La tv di Stato siriana ha riferito oggi che il presidente algerino Abdelmajid Tabbune ha invitato il suo omologo siriano Bashar al Assad a visitare l'Algeria. Assad e Tabbune hanno avuto oggi una conversazione telefonica durante la quale il raìs di Damasco ha ringraziato l'Algeria per il sostegno continuo "a fianco del popolo e della dirigenza siriana".



L'Algeria ha sostenuto il reintegro della Siria nella Lega Araba, formalizzato alla riunione di domenica al Cairo, dopo quasi 12 anni di esclusione di Damasco dal consesso inter-arabo.



Nelle scorse settimane il ministro degli Esteri siriano Faysal al Miqdad si era recato in visita ufficiale in Algeria, dove aveva incontrato tra l'altro i vertici delle compagnie algerine di petrolio e gas naturale.