Qatar, nessuna normalizzazione politica con Damasco

BEIRUT - Il Qatar, ricco paese del Golfo per anni ostile al governo siriano del presidente Bashar al Assad, ha detto che non intende normalizzare i rapporti politici e diplomatici con Damasco. E questo nonostante l'emissario qatarino abbia ieri votato, alla riunione della Lega Araba al Cairo, a favore del reintegro della Siria nell'organizzazione inter-araba da cui era stata espulsa nel 2011. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed Ansari, ha riferito, parlando all'agenzia governativa qatarina di notizie Qna, che la posizione del Qatar "sulla normalizzazione col regime siriano non è cambiata". Il Qatar, ha detto Ansari, non sarà "un ostacolo" nelle decisioni arabe ma ogni tipo di normalizzazione tra Doha e Damasco dovrà essere legata a progressi politici "che rispondano alle aspirazioni del fraterno popolo siriano".