Libia: incontri di commiato dell'ambasciatore Buccino

(ANSAmed) - IL CAIRO, 08 MAG - In occasione del termine del suo secondo mandato in Libia, l'ambasciatore italiano a Tripoli uscente Giuseppe Buccino Grimaldi ha incontrato nella capitale libica il premier Abdul Hamid Dbeibah e la ministra degli Affari esteri Najla Elmangoush. Lo hanno segnalato rispettivamente su Facebook e Twitter il Governo di unità nazionale libico e il suo dicastero degli Esteri.



Dbeibah ha ricevuto Buccino - che, come annunciato a fine marzo, assumerà l'incarico di ambasciatore d'Italia a Madrid - "elogiando il lavoro ininterrotto della missione diplomatica italiana in Libia negli ultimi anni", si legge nel post riferendosi implicitamente quindi anche ai momenti più tesi e difficili, quando l'ambasciata italiana era l'unica sede diplomatica occidentale aperta ed operativa a sostegno dei cittadini libici. Il premier ha elogiato anche "l'importanza della continua collaborazione dell'Italia con le istituzioni libiche", viene aggiunto.



Il riferimento, "in particolare", è alla cooperazione che "riguarda l'ulteriore rientro delle imprese italiane in Libia, l'avvio dei preparativi" per l'auspicato "Forum di partenariato" economico "libico-italiano e l'accelerazione della riapertura dello spazio aereo tra Libia, Italia e Unione Europea.



Nel corso dell'incontro sono stati discussi gli sviluppi regionali e internazionali delle questioni di interesse comune tra i due Paesi e le sfide che essi devono affrontare sul tema dell'immigrazione clandestina", viene aggiunto ancora. Dal canto suo la ministra, riferendosi a Buccino, ha "elogiato i suoi sforzi come ambasciatore residente durante i suoi due mandati", 2011-2015 e 2019-2023, "nel rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi", si afferma in un tweet. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed