Kuwait, appena 104 candidati alle elezioni del 6 giugno

BEIRUT - Si terranno il prossimo 6 giugno le elezioni legislative in Kuwait, ricco Paese arabo del Golfo chiamato per la terza volta alle urne in soli tre anni. Ma per queste consultazioni si è presentato un numero di candidati assai più basso di quello delle scorse elezioni.



Il ministero degli Interni ha riferito oggi che solo 104 persone, di cui due donne, si sfideranno per ottenere uno dei 50 scranni disponibili nell'Assemblea nazionale. Alle elezioni dell'anno scorso i candidati erano stati 222, di cui 12 donne.



Queste nuove consultazioni sono state indette nei giorni scorsi dopo lo scioglimento dell'assemblea legislativa. Il Parlamento era stato già sciolto nei mesi scorsi ma la Corte costituzionale aveva reintegrato l'assemblea definendo non costituzionale la decisione dell'emiro.



Il nuovo scioglimento e le conseguenti elezioni sono il frutto di un prolungato braccio di ferro tra il governo e l'assemblea legislativa sulle riforme economiche e finanziarie strutturali da compiere in vista della graduale transizione energetica.