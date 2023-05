Ben Gvir, 'è una vergogna che la Ue tappi la bocca'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 MAG - "E' una vergogna che la Ue, che dice di rappresentare i valori della democrazia e del multiculturalismo, ora non diplomaticamente tappi la bocca".



Così il ministro della Sicurezza nazionale, e leader di destra radicale, Ben Gvir ha reagito alla decisione della rappresentanza Ue in Israele. "E' un onore e un privilegio per me - ha aggiunto - rappresentare il governo israeliano, gli eroici soldati israeliani e il popolo di Israele in ogni sede.



Gli amici sanno come esprimere le critiche e anche i veri amici sanno come prenderle".(ANSAmed).





Ottieni il codice embed