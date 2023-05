Siria: media, trattative segrete con gli Usa tramite l'Oman

BEIRUT - Gli Stati Uniti negoziano segretamente tramite l'Oman con il governo siriano del contestato presidente Bashar al Assad per la liberazione di ostaggi statunitensi detenuti in Siria. Fonti di stampa libanesi confermano oggi l'esistenza di negoziati tra Damasco e Washington dopo che fonti diplomatiche europee a Beirut avevano riferito all'ANSA delle trattative in corso tra i due Paesi.



Secondo le fonti diplomatiche e di stampa, i negoziati proseguono con difficoltà a causa della distanza tra le parti: gli Stati Uniti, che non intendono normalizzare i rapporti col governo siriano, chiedono il rilascio del giornalista Austin Tice - scomparso dal 2012 e presumibilmente rinchiuso in un carcere a Damasco - e di altri non meglio precisati cittadini americani. Il governo siriano chiede in cambio la fine del regime di sanzioni economico-commerciali imposte da Washington a Damasco e il ritiro dei circa 900 militari Usa dal nord-est della Siria.



In passato, gli Usa e la Siria avevano negoziato tramite il capo degli 007 libanesi, il generale Abbas Ibrahim, fino a febbraio scorso ai vertici della Sicurezza generale libanese e in ottimi rapporti sia con Washington che con Damasco.