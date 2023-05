Libano, emissari iracheni mediano tra Hezbollah e Riad

BEIRUT - L'Arabia Saudita e gli Hezbollah libanesi filo-iraniani sono in contatto tramite due mediatori eccellenti iracheni: l'ex premier iracheno Mustafa Kazemi e il leader sciita iracheno Ammar al Hakim. Lo riferiscono media di Beirut che citano ambienti vicini sia a Kazimi che a Hakim. Entrambi gli esponenti politici iracheni hanno interessi e relazioni in Libano, il cui fragile equilibrio politico e istituzionale è da anni dominato dalle scelte del movimento sciita filo-iraniano.



Nelle scorse settimane, l'Iran e l'Arabia Saudita hanno annunciato la ripresa di relazioni politiche e diplomatiche bilaterali dopo diversi anni di gelo grazie alla mediazione cinese. Il ripristino dei rapporti tra Riad e Teheran ha già mostrato i primi effetti nella crisi yemenita, dove è in corso un negoziato tra sauditi e forze houthi filo-iraniane per prolungare una tregua nel decennale conflitto armato. Secondo i media di Beirut, il riavvicinamento tra sauditi e iraniani ha aperto la strada alle mediazioni in corso in Libano da parte di Kazimi e Hakim tra il regno del Golfo e il Partito di Dio.