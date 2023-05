Israele: sondaggio, Gantz sbaraglia tutti e diventa primo

TEL AVIV - Continua l'ascesa nei sondaggi del leader centrista Benny Gantz sia come gradimento personale tra gli elettori sia come guida del suo partito. Se si votasse oggi, la sua formazione, Unione nazionale, guadagnerebbe 31 seggi diventando la prima alla Knesset. E batterebbe persino il Likud di Benyamin Netanyahu fermo a 25. 'C'è futuro', partito dell'altro leader centrista ed ex premier Yair Lapid avrebbe 17 seggi. Non solo, ma Gantz nel favore popolare è scelto dal 41% degli israeliani come premier preferibile rispetto a Netanyahu, indicato dal 33% del campione del sondaggio.

Infine, l'attuale maggioranza di destra al governo uscirebbe sconfitta dalle urne, ottenendo solo 53 seggi contro i 67 attribuiti dal sondaggio all'attuale opposizione di cui Gantz fa parte.