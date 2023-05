(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 MAG - Il premier Mohammad Shtayyeh ha condannato l'uccisione di 3 palestinesi a Nablus in un'operazione dell'esercito denunciando il governo israeliano come responsabile di "questi crimini contro il popolo palestinese". "I crimini israeliani - ha aggiunto - non si fermano finché non ricominciano in modo più terrificante e mortale, prendendo di mira bambini, donne e anziani".



Il premier dell'Anp ha chiesto alla comunità internazionale di "ritenere Israele responsabile dei suoi orribili crimini e delle continue violazioni contro il popolo palestinese".(ANSAmed).





