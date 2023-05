Libertà di stampa, gli editori marocchini contro Rsf

(ANSA) - RABAT, 04 MAG - Il mondo degli editori marocchino (Anme, associazione nazionale dei media e degli editori ) prende posizione contro il rapporto di Reporters Sans Frontiers (Rsf) che classifica il Marocco al 144° posto su 180 paesi nel suo 'Global Press Freedom Index 2023', il rapporto sulla libertà di stampa nel mondo. Accusati di subire "pressioni" da parte delle autorità e in generale di "molestare costantemente i giornalisti indipendenti", gli editori rigettano gli addebiti che sarebbero a loro dire "fabbricati a bella posta e falsi".



E puntano il dito su Rsf che "per le continue posizioni ostili contro il Marocco", avrebbe ormai perso di credibilità, incapace a loro dire "di fornire prove di quanto sostiene".



"Tutto ciò che proviene da Rsf - scrivono in un comunicato - non è altro che invenzione e false accuse che seguono un programma ben definito", aggiungendo che "questa organizzazione parigina rimane fedele ai metodi di disinformazione, manipolazione e diffamazione che persegue di anno in anno". Una campagna diffamatoria che cerca sempre il bicchiere mezzo vuoto, sostengono gli editori, "senza mai fare cenno ai progressi compiuti dal Marocco in termini di libertà individuali nell'ultimo decennio". (ANSA).





