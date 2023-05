Accordo tra Paesi dell'UpM su città sostenibili nel Mediterraneo

NAPOLI - Forte impegno per spingere lo sviluppo urbano sostenibile, resiliente, sicuro e integrato. E' questa la strada tracciata nella terza riunione ministeriale della Conferenza dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) sullo sviluppo urbano sostenibile che si è tenuta a Zagabria.

Nella città croata i ministri hanno sottolineato l'importanza della strategia di sviluppo urbanistico dell'Unione che è in un piano stabilito da qui al 2040 ed è una delle parti chiave dell'agenda dell'UpM, legandosi in particolare a quella dell'Onu. Tra i punti toccati, c'è il riscaldamento dell'area mediterranea che è del 20% più veloce della media mondiale e che fa dell'area una zona molto danneggiata dai cambiamenti climatici anche perché il bacino Mediterraneo ha una delle urbanizzazioni più veloci del mondo in questo momento. I ministri hanno dato mandato alla Piattaforma Regionale sullo Sviluppo Urbanistico dell'UpM di concentrarsi nei prossimi anni sull'implementazione e il monitoraggio dell'agenda e di adottare strategie che siano compatibili e interconnesse con le sfide globali tra cui il cambiamento climatico.

L'Unione si muoverà quindi nell'identificare le strategie per migliorare la salute nelle città promuovendo una migliore pianificazione, fornendo alle comunità locali spazi e servizi sociali, azioni climatiche e assicurare la sostenibilità delle risorse naturali e le soluzioni su base naturale. L'UpM incoraggerà anche il lavoro coordinato nella trasformazione dei porti cittadini e nella cooperazione tra gli scali marittimi stessi e indirizzerà anche la promozione delle politiche pubbliche e dei programmi per affrontare la residenza sociale e organizzare le agenzie di residenze sociali e di osservatorio delle case. Tra i progetti in campo anche la promozione della valutazione dell'architettura e delle caratteristiche delle costruzioni tradizionali, e le metodologie e i materiali per migliorare la conservazione della tradizione affrontando l'adattamento al clima diverso. In agenda anche aumentare la sicurezza dei cittadini e la resilienza delle città di fronte ai possibili disastri della natura o umani. Sarà anche lanciato un processo che possa concludersi con analisi comparative dei piani governativi delle diverse coste dell'area e degli strumenti nel Mediterraneo per produrre raccomandazioni comuni. Proseguirà quindi l'analisi dei migliori risultati e pratiche dell'UfM Strategic Urban Action Plan con un report di progressi che sarà preparato per il 2030, prima della fine del Decennio di Azione.



La conferenza ministeriale è stata co-presieduta dalla co-presidenza dell'UpM nell'Ue, rappresentato dal commissario Ue per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira, ma anche dalla Giordania con il ministro dei Lavori pubblici e residenze Maher Hamdi Abuelsamen e con il segretario dell'UpM Nasser Kamel. Il Paese ospite croato è stato rappresentato dal vice primo ministro e con delega alla Pianificazione ed edilizia Branko Bacic.

"La Commissione europea - ha detto il commissario Elisa Ferreira - è pienamente impegnata nel sostegno ai membri dell'UpM per portare avanti l'azione strategica del Piano per lo sviluppo urbano sostenibile del 2040 che organizza la nostra visione per città più resilienti e inclusive. Con le dichiarazioni ministeriali di oggi stiamo organizzando un chiaro percorso per una maggiore cooperazione per rendere di successo la trasformazione verde e digitale delle città e migliorare la qualità di vita, il livello decente del lavoro, l'ambiente salutare e una residenza che i cittadini possono permettersi nei prossimi anni".



Il ministro giordano Abuelsamen ha sottolineato che "indirizzare la promozione delle politiche pubbliche e dei programmi verso la vivibilità che ci si può permettere, anche con l'Osservatorio delle agenzie nazionali per le residenze, è la chiave per risolvere i problemi che emergono dal fenomeno della residenza, migliorando la legislatura e offrendo strumenti per osservare nel merito le politiche nel settore". Una riunione ritenuta positiva dal segretario dell'UpM Nasser Kamel: "Lo sviluppo urbano sostenibile - ha commentato - è cruciale per il futuro della regione. Permetterà alle città di affrontare i cambiamenti climatici, attrrare nuovi investimenti e creare nuove opportunità economiche, in particolare nei settori delle energie rinnovabili, delle infrastrutture ecologiche e nel turismo sostenibile. I Paesi hanno trovato un accordo per aumentare gli sforzi puntati a implementare il piano strategico dell'UpM verso il 2040 per lo sviluppo urbano sostenibile, come strumento chiave dell'agenda UpM sulle città".