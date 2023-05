Tajani, presto ad Amman per ritorno normalità in Siria

ROMA - "Visione comune nel percorso di normalizzazione con la Siria. Prosegue un percorso coordinato per la sicurezza della Regione. Presto sarò in Giordania, polo di stabilità in Medio Oriente, per rafforzare le relazioni bilaterali". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet dopo una telefonata con il ministro degli Esteri della Giordania Ayman Hsafadi.