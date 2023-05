Siria: Raisi ad Assad, pronti ad aiutare nella ricostruzione

ISTANBUL - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha incontrato a Damasco l'omologo siriano Bashar al Assad durante la prima visita di un capo di Stato della Repubblica islamica in Siria dal 2011, dopo l'inizio della guerra civile nel Paese. La visita punta a rafforzare la cooperazione politica, economica e sulla sicurezza di Teheran e Damasco, ha detto Raisi prima di partire per la Siria in mattinata, riporta Tasnim, accompagnato da una delegazione di alti funzionari del governo di Teheran.



Raisi e Assad hanno presieduto una riunione tra funzionari iraniani e siriani dopo la cerimonia di benvenuto formale per il presidente iraniano in mattinata presso il Palazzo del Popolo di Damasco. Raisi si trova nel Paese su invito di Assad per una visita che durerà due giorni. L'Iran è pronto a fornire alla Siria assistenza dal punto di vista tecnico e ingegneristico per la ricostruzione del Paese come ha già fatto per aiutare Damasco nella lotta al terrorismo, ha fatto sapere un portavoce del governo iraniano.