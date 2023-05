Piantedosi, in vista missione a Tunisi per azioni su migranti

PALERMO - "Nei prossimi giorni farò una missione a Tunisi per fare in modo che si arrivi ad azioni condivise con quel Paese e a un blocco delle partenze". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha partecipato oggi al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Palermo.



"Oltre a ciò - ha aggiunto il ministro - stiamo lavorando al piano sull'immigrazione che prevede un aumento di posti tra Sicilia e Calabria per evitare che si creino situazioni di emergenza a Lampedusa e di gestire fiammate di arrivi in modo ordinato. Puntiamo anche a potenziare i trasporti per decongestionare la situazione di Lampedusa più possibile".