Iran-Siria, accordo per 'cooperazione globale e strategica'

TEHERAN - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il capo di Stato siriano Bashar Assad hanno siglato a Damasco circa 15 documenti di cooperazione, tra cui uno a lungo termine sul "programma di cooperazione globale e strategica". Nel corso dell'incontro, Raisi ha sottolineato che l'Iran continuerà a sostenere e aiutare la Siria per contribuire alla realizzazione di una pace duratura e della stabilità nel Paese e sarà al fianco dei "fratelli" siriani nella loro lotta contro il terrorismo e per lo sviluppo del Paese. Assad, da parte sua, ha invitato l'Iran a svolgere un ruolo maggiore nell'instaurazione della pace e della sicurezza in Siria.



Il "programma di cooperazione globale e strategica" comprende relazioni economiche e commerciali, tra cui la creazione di una banca comune e di una compagnia assicurativa comune, ha riferito l'IRNA. Fino alla creazione della banca congiunta, una banca operativa fornirà scambi finanziari facili per conto dell'Iran e della Siria, al fine di facilitare le transazioni finanziarie per gli uomini d'affari dei due Paesi. Il programma di cooperazione prevede anche la visita annuale di 50.000 pellegrini iraniani in Siria, sotto forma di tre o cinque voli settimanali entro due mesi.