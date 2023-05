Delusione nell'estrema destra israeliana per la tregua con Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAG - Forte delusione fra i partiti di estrema destra del governo Netanyahu in seguito alla tregua informale seguita ai lanci di razzi da Gaza e ai successivi attacchi della aviazione israeliana contro obiettivi di Hamas.



Secondo il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir (leader del partito 'Potenza ebraica'), la reazione israeliana è stata "molle" e insoddisfacente. Di conseguenza il suo partito ha deciso oggi di assentarsi da un dibattito alla Knesset.



Ancora più dura la reazione della ministra per gli insediamenti Orit Strock ('Sionismo religioso'), secondo cui "stamane avremmo dovuto vedere a Gaza edifici in rovina e alcuni arci-terroristi andare ad accompagnare il loro amico": ossia lo sceicco Khader Adnan della Jihad islamica, morto ieri in carcere in seguito ad un lungo sciopero della fame.



Il Likud ha risposto a questi attacchi con un commento molto secco. "Il premier, il ministro della difesa, le forze armate e i responsabili alla sicurezza sono quanti devono cimentarsi con eventi di sicurezza delicati e complessi". "Se tutto ciò non soddisfa il ministro Ben Gvir - si legge nel comunicato - egli non è certo costretto a restare al governo". (ANSAmed).





