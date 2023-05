Ambasciatore Pugliese vede ministro dei Lavori pubblici algerino

(ANSAmed) - ALGERI, 03 MAG - L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, ha accompagnato una delegazione di Rizzani de Eccher ad un incontro con il Ministro dei Lavori pubblici algerino, Lakhdar Rakhroukh. Lo ha fatto sapere un tweet dell'ambasciata italiana ad Algeri, precisando che è stata "discussa la presenza dell'impresa italiana in Algeria e lo stato dei progetti in corso".



Va ricordato che l'azienda friulana si era aggiudicata 10 anni fa un contratto per la costruzione di un progetto autostradale di 110 km in Algeria, del valore di 1,6 miliardi di dollari, che collega il porto di Djen Djen nella provincia di Jijel, sulla costa orientale del Paese, all'autostrada est-ovest nella provincia di Sétif, nell'entroterra algerino.



La società aveva incontrato difficoltà nel completamento dell'autostrada, e Ali Haddad, uno dei suoi partner locali nel progetto, è stato coinvolto in casi di corruzione e poi imprigionato nel 2019. Haddad era considerato uno degli uomini d'affari più vicini all'allora presidente algerino, il defunto Abdelaziz Bouteflika.



Da parte sua, il ministero dei lavori pubblici algerino ha evidenziato in un comunicato pubblicato martedì sera che durante l'incontro le due parti hanno affrontato "le relazioni bilaterali tra Algeria e Italia e le aree di cooperazione e partenariato tra i due Paesi nel campo delle opere pubbliche e delle infrastrutture di base". Il comunicato sottolinea che si è discusso "del rilancio di molti importanti progetti in via di completamento e della partecipazione delle imprese italiane alla realizzazione di nuovi programmi che il settore intende avviare". (ANSAmed).





