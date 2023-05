Riunione di Amman sulla Siria, informato l'inviato speciale Onu

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 MAG - Il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, ha oggi informato l'inviato speciale dell'Onu sulla Siria, Geir Pedersen, dei risultati della riunione svoltasi ieri ad Amman tra i ministri degli Esteri siriano, giordano, egiziano, saudita e iracheno. Lo riferiscono i media di Amman e di Beirut.



Secondo le informazioni di stampa, Safadi si è intrattenuto telefonicamente con Pedersen e successivamente con i colleghi di Turchia, Tunisia e Algeria su quanto discusso ieri nella capitale del regno hascemita circa la volontà dei cinque Paesi presenti di avviare un "graduale" processo per trovare "una soluzione politica" della guerra in Siria in corso da più di 12 anni. Ad Amman i cinque paesi hanno discusso in particolare della lotta al narcotraffico e del ritorno "volontario" in Siria di milioni di profughi siriani dispersi nella regione.



(ANSAmed).





