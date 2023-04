Ministro Esteri iraniano incontra leader Jihad islamica a Beirut

BEIRUT - Il leader della Jihad islamica palestinese Ziad Nakhale ha incontrato oggi a Beirut il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in questi giorni in visita in Libano. Lo riferisce la tv al Manar degli Hezbollah, il partito armato sciita filo-iraniano libanese.



Poco prima il capo della diplomazia iraniana aveva incontrato, in una località segreta a Beirut, il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah.



Nelle scorse settimane, decine di razzi erano stati sparati dal sud del Libano da movimenti armati palestinesi, incluso Hamas, contro la Galilea israeliana.



L'Iran aveva affermato di aver coordinato gli attacchi.



Assieme agli Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica basati a Gaza fanno parte del cosiddetto "asse della resistenza" filo-iraniano contro Israele.