Via libera dal Comitato politico e di sicurezza dell'Ue a Di Maio

(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 APR - Il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Ue (Cops), a quanto apprende l'ANSA, ha ratificato la nomina di Luigi Di Maio a rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo. Il Comitato, composto dai Rappresentanti dei 27 Stati membri presso il Cops, ha preso atto della nomina proposta dall'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, senza che ci sia stata alcuna discussione sul punto. La nomina dell'ex ministro degli Esteri dovrà essere ratificata dal Consiglio Ue. La procedura di ratifica, teoricamente, non prevede dibattitti. In caso positivo Di Maio entrerà in carica come inviato Ue nel Golfo dal primo giugno.