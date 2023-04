(ANSAmed) - TUNISI, 27 APR - Il partito islamico tunisino Ennahdha ha nominato un presidente ad interim, Mondher Ounissi, per sostituire la vacanza del leader storico Rached Ghannouchi in custodia cautelare in carcere dal 17 aprile scorso per "minaccia alla sicurezza dello Stato". L'ufficio esecutivo di Ennahdha, in una nota denuncia l'arresto di militanti e attivisti politici, compreso Ghannouchi. "Si tratta di un attacco al partito e di una pericolosa deviazione dalla liberta' di opinione e di espressione", denunciano i leader del partito, chiedendo il rilascio di tutti gli oppositori politici in carcere e la fine degli attacchi e delle vendette contro di loro.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed