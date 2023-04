Libia: gli Usa avvisano Haftar sulle attività dei Wagner

TUNISI - L'assistente segretario di Stato Usa per il Vicino Oriente, Barbara Leaf, durante un colloquio con l'uomo forte della Cirenaica, generale Khalifa Haftar, ha sottolineato "l'urgente necessità di impedire ad attori esterni, inclusi i mercenari del gruppo Wagner sostenuto dal Cremlino, di destabilizzare ulteriormente la Libia o i suoi vicini, incluso il Sudan". Lo si legge sul profilo Twitter del dipartimento di Stato Usa.



Leaf si è anche intrattenuta con la ministra degli Esteri del governo di Tripoli, Najla Mangoush. "Gli Stati Uniti sostengono con forza le iniziative per mettere fine alla violenza in Sudan e per scongiurare una sua estensione regionale nel corso del colloquio Leaf e Mangoush hanno discusso dell'impatto sulla sicurezza regionale. cosi' come dell'importanza di un pieno sostegno agli sforzi dell'Onu per tenere le elezioni in Libia", si legge ancora su Twitter.