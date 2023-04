Delegazione iraniana in Siria per rafforzare la cooperazione

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 APR - Una delegazione di ministri economici e commerciali iraniana si è recata in visita a Damasco, in Siria, per discutere con le controparti siriane del rafforzamento dei rapporti bilaterali. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, che mostra foto dell'incontro tra il presidente siriano Bashar al Assad e la delegazione iraniana.



Secondo media siriani e regionali, al centro delle discussioni siro-iraniane c'è la ripresa del progetto infrastrutturale ferroviario per collegare i porti siriani sul Mediterraneo con l'Iran tramite le città irachene di Baghdad e Bassora, quest'ultima città strategica sul Golfo. Si tratta, come ricorda l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, di un progetto già delineato negli anni scorsi tra Damasco e Teheran, alleati strategici da più di 40 anni, ma finora mai realizzato a causa di mancanza di risorse e dell'instabilità nella Siria in guerra. (ANSAmed).





