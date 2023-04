La Siria condanna le nuove sanzioni Ue, 'solo bugie'

BEIRUT - Il governo siriano ha condannato il nuovo pacchetto di sanzioni economiche imposto dall'Ue contro individui legati al sistema di potere incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad, alleato di Russia e Iran. In una nota diffusa dall'agenzia governativa Sana attribuita a non meglio precisati funzionari statali siriani, le affermazioni dell'Ue sono definite da Damasco "solo bugie".



Lunedì scorso il Consiglio europeo ha imposto nuove sanzioni a 25 tra individui ed entità siriane accusate da Bruxelles di essere legate alle reti di produzione e traffico di anfetamine che fanno capo, sempre secondo l'Ue, al sistema di potere capeggiato da Assad. I proventi di questo traffico - affermano da Bruxelles - contribuiscono a perpetuare le politiche repressive contro i siriani. Le nuove sanzioni colpiscono tra gli altri alcuni cugini di Assad, leader di milizie lealiste, società di sicurezza considerate da Bruxelles delle coperture per gruppi armati, società edilizie russe controllate dal governo di Damasco.



Nell'imporre le nuove misure, l'Ue aveva però affermato che le sanzioni non intendono impedire la fornitura di assistenza umanitaria alla Siria. E ha assicurato che sono state ampliate le "eccezioni umanitarie" al sistema sanzionatorio decise da Bruxelles a seguito del devastante terremoto del 6 febbraio. Da Damasco affermano invece che "l'Unione europea continua a mentire quando afferma che le sanzioni imposte alla Siria non impediscono la fornitura di assistenza umanitaria o la ricezione di cibo e attrezzature mediche... la politica europea costituisce una seria minaccia alla vita e alla sussistenza dei siriani e ha un grave impatto sull'economia del Paese". Nella nota governativa siriana si definiscono "bugie" le assicurazioni europee circa "le eccezioni umanitarie" decise da Bruxelles dopo il 6 febbraio. "E' solo propaganda mediatica", si legge nella nota diffusa dall'agenzia siriana Sana.