Il Libano annuncia misure 'urgenti' sui profughi siriani

BEIRUT - Sullo sfondo della peggiore crisi economica della storia del Libano e col conseguente acuirsi delle tensioni sociali nel Paese, il governo uscente libanese ha in queste ore annunciato una serie di misure "urgenti" per affrontare la controversa questione della presenza da anni di centinaia di migliaia di profughi siriani. Alla riunione governativa, presieduta dal premier uscente Najib Miqati, hanno preso parte i ministri uscenti degli Esteri, della Giustizia, degli Affari sociali, dell'Interno, del Lavoro, oltre al capo dell'esercito, il direttore della polizia e il capo ad interim della Sicurezza generale. Le autorità libanesi hanno avanzato la richiesta alla sede di Beirut dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) di fornire entro una settimana i dati circa la presenza dei siriani in Libano.



Secondo l'Onu, circa 830mila profughi si trovano in Libano, ma le autorità libanesi avevano affermato che questi sono circa "due milioni". La popolazione libanese è di circa 4 milioni.



Il premier uscente Miqati ha incaricato il ministro della Giustizia di interpellare la controparte siriana per discutere la possibilità del rimpatrio forzato e immediato dei detenuti e dei condannati siriani nelle carceri libanesi. Il governo dimissionario libanese si è inoltre impegnato a proseguire la campagna di rimpatri "volontari" di profughi. Una pratica contestata dall'Onu, dall'Unione europea e da diverse organizzazioni internazionali, siriane e libanesi. Questi organismi affermano che le autorità centrali e locali libanesi in realtà esercitano enormi pressioni e compiono gravi violazioni e discriminazioni nei confronti dei profughi siriani, di fatto spinti a lasciare il Libano dalle condizioni sempre più proibitive create nelle varie località libanesi (coprifuoco, raid militari nei campi profughi, espulsioni forzate, privazione dei servizi essenziali).



I Ministeri dell'Interno e degli Affari sociali sono stati incaricati dal canto loro di fare il necessario per registrare le nascite dei profughi siriani in Libano sulla base dei dati forniti dall'Unhcr. Al Ministero del Lavoro è stato affidato il compito di verificare sul territorio che i profughi siriani siano impiegati effettivamente soltanto nei lavori di raccolta dei rifiuti, nell'edilizia e nel lavoro dei campi. All'esercito e alle forze di sicurezza è stato chiesto di rafforzare i controlli alle frontiere per contrastare l'immigrazione clandestina dalla Siria verso il Libano.