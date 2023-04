Gli Usa contro la normalizzazione dei rapporti inter-arabi con la Siria

BEIRUT - Gli Stati Uniti hanno affermato che non sostengono il processo di normalizzazione dei rapporti tra il governo siriano e i Paesi arabi. Fonti di stampa siriane e mediorientali riprendono oggi le dichiarazioni del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, riguardo al processo di apertura inter-arabo nei confronti del governo del contestato presidente siriano Bashar al Assad, alleato di Russia e Iran.



"Senza reali progressi verso una soluzione politica del conflitto (in Siria) non normalizzeremo i rapporti col regime di Assad", si legge nella trascrizione dei media delle dichiarazioni di Patel. In vista della prossima riunione della Lega Araba il 19 maggio in Arabia Saudita, la maggior parte dei Paesi membri dell'organizzazione panaraba hanno ristabilito relazioni politiche con Damasco e stanno ristabilendo relazioni diplomatiche.



"Continueremo a ribadire questa posizione pubblicamente e privatamente con i nostri partner. E abbiamo insistito con i nostri alleati regionali che si stanno impegnando col regime siriano che a ogni impegno deve corrispondere un credibile passo per migliorare la situazione umanitaria e di sicurezza dei siriani". Per ora il Qatar, il Kuwait e il Marocco rimangono i tre Paesi arabi che rifiutano di normalizzare i rapporti col governo siriano.