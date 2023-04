Saied, 'inaccettabili le ingerenze straniere'

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied ha respinto "il palese intervento straniero negli affari interni della Tunisia", ritenendo "inaccettabili" le recenti dichiarazioni di alcune capitali e organizzazioni straniere in relazione all'arresto - lunedì scorso - del leader storico del partito islamico tunisino Ennhadha, Rached Ghannouchi, per "complotto contro la sicurezza dello Stato".



"Siamo uno Stato indipendente dotato di sovranità e non accettiamo che nessuno interferisca con i nostri affari", ha detto Saied intervenendo all'apertura della riunione sulla riforma dell'istruzione e della formazione presso il Palazzo del Governo. "Non permetteremo a nessuno di interferire nei nostri affari interni e non siamo uno Stato colonizzato o un protettorato", ha aggiunto invitando gli Stati e le organizzazioni straniere ad "astenersi da tentativi di ingerenza".