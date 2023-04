Tajani, ho proposto un G7 plus straordinario per il Mediterraneo

ROMA - Alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, "in stretto raccordo con la presidenza giapponese e con gli Stati Uniti, ho promosso l'organizzazione di una riunione straordinaria del G7 sul Mediterraneo e il Medio Oriente, possibilmente in un formato allargato ai Paesi della regione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al question time al Senato.



"Discuteremo ancora della modalità e dei risultati di questo 'G7 plus', il cui obiettivo è la stabilizzazione di un'area cruciale per gli equilibri mondiali", ha aggiunto Tajani, sottolineando la "necessità che il G7 rilanci il partenariato con l'Africa e assuma un ruolo di primo piano" sui temi quali lo sviluppo, i cambiamenti climatici, le migrazioni irregolari e le infrastrutture nel continente.