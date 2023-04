Ghannouchi, 'la Tunisia tornerà un'icona della democrazia'

(ANSAmed) - ROMA, 20 APR - "La Tunisia tornerà ad essere un'icona della democrazia nel mondo arabo, così come l'ha installata la sua rivoluzione". E' quanto afferma, in un discorso registrato prima del suo arresto, il leader storico del partito islamico tunisino Ennahdha, Rached Ghannouchi, secondo quanto scrive Al Jazeera in un tweet.



"La democrazia non è una questione passeggera in Tunisia e il nostro Paese tornerà ai principi della sua rivoluzione", ha proseguito Ghannouchi. "I fascicoli depositati contro di noi sono fascicoli vuoti, secondo la testimonianza dei giuristi. La battaglia nel Paese è tra democrazia e dittatura che vuole confiscare le conquiste della nostra benedetta rivoluzione.



Siamo di fronte a un nuovo episodio di presa di mira politica attraverso l'uso di mezzi giudiziari", ha concluso.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed